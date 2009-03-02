Результативна зустріч

Президент вмовив Тимошенко переписати бюджет.

Державний кошторис прем’єрка має поправити вже навесні. Такими виявились результати закритої наради формату: Президент, прем’єр, спікер та глава НБУ.Віктор Ющенко (Президент України): “Зміни до бюджету є основним засобом боротьби з кризовими проявами. Думка, зокрема, прем’єр-міністра була іншою, однак сьогодні ми домовилися, що зміни до бюджету будуть внесені за підсумками роботи у першому кварталі. Таким чином, квітень і травень - це ті місяці, в які українська сторона готова зробити зміни до бюджету”.Ще одна позитивна новина - можновладці у понеділок відправили до Міжнародного валютного фонду листа. Щоправда без підпису спікера. Володимир Литвин як і опозиція не захотів ставити підпис під документом, однак для Президента та прем’єра це не проблема.Регіонали, нагадаємо, запевняють, у листі до МВФ українська влада обіцяє ухвалити закон про пенсійну реформу, "який буде передбачати підвищення пенсійного віку щороку на 6 місяців".