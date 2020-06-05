У свіжому випуску "Ґуд найт Юкрейн" за 5 червня – секретар РНБО Олександр Данілов дав 24 каналу ексклюзивне інтерв'ю. У ньому, зокрема, зазначив: рано чи пізно Росія точно розпадеться. Російські ЗМІ підхопили цю заяву і широко розтиражували.

Також у випуску "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

Тиждень минув під знаком відставки вічного і потужного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 5 червня його викликали до парламенту звітувати за поліцейське свавілля і провал реформи.

Заступник очільника МВС Антон Геращенко заявив, що реформа поліції в Україні провалилася через Хатію Деканоідзе. Мовляв, сталося це через переатестацію, яку організувала ексочільниця Нацполіції.