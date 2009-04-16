Рибалки протестують

Французькі рибалки вимагають збільшення квот на вилов риби.

Працівники рибної промисловості заблокували роботу 3 портів на Ла-Манші. Риболовецькі судна перекрили входи у гаванях в Булоні, Кале та Дюнкерку. В порту Кале близько 20 невеликих суден вишикувались у лінію, заблокувавши паромне сполучення з британськими портами. Рибалки зажадали перегляду квот, введених Євросоюзом на вилов риби, мовляв фінансова криза важко вдарила по галузі, а риби у морі вдосталь.Як заявили учасники акції протесту, вони готові блокувати порти, допоки не доб’ються бажаного результату. За словам міністра сільського господарства та рибальства Франції Мішеля Барньє, уряд готовий обговорювати з рибалками питання про допомогу галузі. Однак, як повідомив єврокомісар з питань рибальства Джо Борг, питання квот на вилов риби для країн ЄС на 2009 рік "вирішене і повертатися до його обговорення вже ніхто не буде".