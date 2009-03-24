Річниця авіаударів

Сербія вшановує пам’ять жертв авіаударів НАТО.

У вівторок у Сербії відбулись церемонії, присвячені 10-річчю з дня початку бомбардування країни силами НАТО. Внаслідок авіаударів, які тривали 78 днів, загинули сотні осіб. Жертв авіаударів по всій країні вшанували хвилиною мовчання.Північноатлантичний Альянс розпочав військову операцію проти балканської країни, звинувачуючи її в організації масових вбивств та етнічних чисток на території Косова. У Белграді ці звинувачення відкидали. Після того як Президент Сербії Слободан Мілошевич погодився вивести свої війська з Косова, операцію було закінчено. 900 тисяч косовських албанців повернулись у свої домівки, проте місцеві серби стали масово покидати край, щоб уникнути помсти албанців.Військова операція НАТО була першою в історії блоку, яка була спрямована проти незалежної держави та спричинила найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів ІІ Світової Війни. Дії НАТО не знайшли підтримки у раді безпеки ООН, та й у самому альянсі не було однозначної думки з цього приводу.