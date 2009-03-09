Річниця повстання

Влада Китаю вживає заходів, щоби не допустити нових сутичок у Тибеті.

Напередодні 50-ої річниці антикитайського повстання, керівництво КНР запровадило неофіційний військовий стан у місцях компактного проживання етнічних тибетців. Тисячі китайських військових зайняли цілі квартали, аби не допустити повторення минулорічних заворушень.Попри посилену увагу стражів порядку до річниці повстання, акти диверсії були зафіксовані у понеділок. Так, у провінції Цінхай 2 поліцейські машини підірвались на саморобних вибухівках. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Минулого тижня духовний лідер тибетців Далай-Лама закликав не піддаватися на провокації з боку китайців, заявивши, що радикальні кроки можуть призвести до запровадження жорсткіших заходів з боку Пекіна.Минулого року, нагадаємо, масові протести у Тибеті були придушені китайськими військами. Тоді внаслідок сутичок загинули близько 20 протестувальників та 1 офіцер поліції, ще кількасот мирних жителів та 250 правоохоронців отримали поранення.28 березня 1959 року після антикитайського повстання у Тибеті, влада КНР оголосила про розпуск місцевої влади та початок будівництва нового соціалістичного суспільства. Тоді ж лідер Тибету Далай-Лама залишив країну, організувавши в Індії уряд Тибету у вигнанні, який діє й до сьогодні.