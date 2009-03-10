Річниця повстання

Далай-Лама знову закликав Китай до "законної та реальної" автономії для Тибету.

Під час промови, присвяченої 50-річчю антикитайського повстання, духовний лідер Тибету у вигнанні розкритикував піднебесну за становлення у провінції атмосфери страху та політику знищення місцевої культури.Далай-Лама зазначив, що пишається молоддю, яка минулого року вийшла на акції протесту у Лхасі та інших містах автономії. Торік, нагадаємо, вшанування річниці антикитайського повстання у тибетській столиці переросло у масові протести, жорстоко придушені у результаті китайською владою. Під час сутичок за офіційними даними загинуло близько 20 людей.У вівторок акції на підтримку тибетської автономії пройшли біля китайських консульств у багатьох країнах світу, зокрема, у Південній Кореї, Індії, Непалі, Німеччині, Литві та Австралії. Подекуди, як от у Канберрі протести завершилися незначними сутичками.Півстоліття тому, нагадаємо, після невдалого бунту духовний лідер буддійських монахів Далай-Лама змушений був покинути Тибет і переїхати до Індії. Там і досі працює тибетський уряд у вигнанні.