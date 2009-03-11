Річниця терактів

У Іспанії згадують жертв теракту.

Сотні людей принесли квіти до пам’ятника загиблим у кривавому теракті, який стався у Мадриді у 2004 році. У меморіальному комплексі поблизу залізничного вокзалу Аточа відбулася поминальна служба, яку відвідав мер Мадриду та міністр розвитку Іспанії. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.Нагадаємо, теракти на залізниці у Мадриді стали найкривавішими в історії Іспанії. В результаті вибухів у потягах загинула 191 особа, більш ніж 2 тисячі людей отримали поранення. Спочатку у причетності до терактів підозрювали баскських сепаратистів, потім було встановлено, що відповідальними за вибухи є ісламські екстремісти. За даними розслідування, дата організації терактів була обрана із символічним значенням - вибухи сталися через 911 днів після терактів 11 вересня 2001 року у США.