Річниця трагедії

У Сполучених Штатах згадують жертв терактів 11 вересня.

За традицією, цей день розпочинають з хвилини мовчання, дзвоном та поминальною молитвою у всіх храмах Нью-Йорка. На місці зруйнованого внаслідок терактів хмарочосів Всесвітнього торгового центру зачитують імена всіх жертв найкривавішого теракту в історії. Траурні заходи розпочнуться о 08:46 за місцевим часом - саме тоді перший літак, захоплений терористами, врізався у один з будинків Всесвітнього торгового центру.8 років тому під завалами хмарочосів-близнюків у Нью-Йорку загинули 2 603 особи. Нагадаємо, 11 вересня 2001 року терористи захопили 4 пасажирські літаки. Два з них вони спрямували у будинки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один - на Пентагон у Вашингтоні, а ще 1 захоплений авіалайнер розбився у Пенсільванії. За офіційною версією, відповідальною за теракти була терористична організація "Аль-Каїда".