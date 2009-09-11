16:02
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Річниця трагедії

      Фінансові ринки 200

      У Сполучених Штатах згадують жертв терактів 11 вересня.

      За традицією, цей день розпочинають з хвилини мовчання, дзвоном та поминальною молитвою у всіх храмах Нью-Йорка. На місці зруйнованого внаслідок терактів хмарочосів Всесвітнього торгового центру зачитують імена всіх жертв найкривавішого теракту в історії. Траурні заходи розпочнуться о 08:46 за місцевим часом - саме тоді перший літак, захоплений терористами, врізався у один з будинків Всесвітнього торгового центру.8 років тому під завалами хмарочосів-близнюків у Нью-Йорку загинули 2 603 особи. Нагадаємо, 11 вересня 2001 року терористи захопили 4 пасажирські літаки. Два з них вони спрямували у будинки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один - на Пентагон у Вашингтоні, а ще 1 захоплений авіалайнер розбився у Пенсільванії. За офіційною версією, відповідальною за теракти була терористична організація "Аль-Каїда".
      blog_ava
      Зеленський скасував два укази Порошенка
      сьогодні
      9876
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Не концентруюся на негативі, тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу, – чемпіон Антон Дацко
      сьогодні , 16:00 Не концентруюся на негативі, тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу, – чемпіон Антон Дацко
      Станіслав Безушко 6
      Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      сьогодні , 15:00 Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      Ольга Черненко 1221
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      1824
      Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси
      сьогодні , 13:01 Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси
      376
      Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      сьогодні , 12:39 Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      Світлана Попова 1094
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук