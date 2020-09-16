Український журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Через два місяці його тіло без голови знайшли у лісі на Київщині. У 20 річницю трагедії колеги та друзі поділилися спогадами про загиблого. Світові дипломати також вшанували пам'ять Гонгадзе і закликали Україну захистити своїх журналістів.

Відомі українці публікують у мережі щемливі дописи про Гонгадзе. Рідні і друзі діляться своїми спогадами про вбитого, а також згадують події того страшного дня, коли Гонгадзе не повернувся додому, пише 24 канал.

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Дружина загиблого журналіста Мирослава Гонгадзе написала, що її чоловік мріяв про свободу вибору для усіх. Однак "20 років тому його знищили за ці мрії".



Допис Мирослави Гонгадзе у річницю зникнення чоловіка / Скриншот з фейсбук-сторінки

Георгій та Мирослава з дітьми / Фото Uainfo

В Офісі Президента заявили, що потрібно робити все, аби Гонгадзе пам'ятали не лише в професійному середовищі, але й загалом в українському суспільстві. Окрім того, українці мають нарешті дізнатися, що насправді трапилося з Гонгадзе.

Україна та світ мають знати правду і про цю справу, і про інші неприпустимі випадки фізичного насилля над журналістами та представниками медіа,

– наголосили в Офісі Президента.

Посольство Британії в Україні закликало покарати винних у вбивстві Гонгадзе, а також притягнути до відповідальності усіх, хто скоювали злочини проти інших журналістів.

1/2 On the anniversary of Georgiy Gongadze’s disappearance 20 years ago, we join our Ukrainian and international partners in remembering him and reiterating our call for those responsible for his murder – and for other crimes against journalists – to be brought to justice. — UK in Ukraine (@UKinUkraine) September 16, 2020

Представництво Євросоюзу у річницю трагедії з Гонгадзе також закликало покарати винних у злочинах проти українців.

Посольство США в Україні заявило, що Гонгадзе вбили за прагнення до правди.

Жодному представнику преси не можна погрожувати, нападати на нього чи арештовувати за те, що він виконує свою роботу, а злочини проти журналістів повинні ретельно та швидко розслідуватися, щоб винні особи несли відповідальність,

– заявив радник з питань преси, освіти та культури Волтер Браунолер.

Український журналіст Юрій Бутусов наголосив, що Гонгадзе ніколи не забудуть, а його вбивць ніколи не пробачать.

Колишній бранець Кремля та режисер Олег Сенцов опублікував у фейсбуці світлину Гонгадзе.

П'ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що у боротьбі за краще майбутнє України Гонгадзе втратив найцінніше: власне життя. Ми завжди пам'ятатимемо його як безстрашного шукача справедливості, як борця за свободу слова, за краще майбутнє для нашої країни,

– написав Порошенко. Журналіст Мустафа Наєм зізнався, що дуже шкодує, що з Гонгадзе особисто не знайомий і вже ніколи не познайомиться. Знаю так багато близьких мені людей, які навіть через два десятиліття, згадуючи його все ще називають Гія або Гієчка; і роблять це з таким світлом у голосі і бісиками в очах, що аж кортить самому його знайти, набрати і нарешті вже познайомитись. Ми б точно з ним зійшлись, годинами б говорили, часто зідзвонювались і так, багато б пили,

– написав Наєм.

Українська нардепка Ірина Геращенко пригадала події того страшного дня, коли Гонгадзе не повернувся додому.

Була дуже сонячна і несподівано холодна неділя. Голос Олени Притули дрижав в трубці: "Гійка зник!", зв'язок з ним обірвався пізнього суботнього вечора. Я намагалася заспокоїти, що можливо, це якесь непорозуміння, ми обдзвонювали спільних знайомих і друзів,

– розповіла Геращенко.

Що відомо про вбивство Гонгадзе