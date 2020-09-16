Захист, правда і пам'ять: що кажуть Україна та світ у річницю зникнення Гонгадзе
Український журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Через два місяці його тіло без голови знайшли у лісі на Київщині. У 20 річницю трагедії колеги та друзі поділилися спогадами про загиблого. Світові дипломати також вшанували пам'ять Гонгадзе і закликали Україну захистити своїх журналістів.
Відомі українці публікують у мережі щемливі дописи про Гонгадзе. Рідні і друзі діляться своїми спогадами про вбитого, а також згадують події того страшного дня, коли Гонгадзе не повернувся додому, пише 24 канал.
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Дружина загиблого журналіста Мирослава Гонгадзе написала, що її чоловік мріяв про свободу вибору для усіх. Однак "20 років тому його знищили за ці мрії".
Допис Мирослави Гонгадзе у річницю зникнення чоловіка / Скриншот з фейсбук-сторінки
Георгій та Мирослава з дітьми / Фото Uainfo
В Офісі Президента заявили, що потрібно робити все, аби Гонгадзе пам'ятали не лише в професійному середовищі, але й загалом в українському суспільстві. Окрім того, українці мають нарешті дізнатися, що насправді трапилося з Гонгадзе.
Україна та світ мають знати правду і про цю справу, і про інші неприпустимі випадки фізичного насилля над журналістами та представниками медіа,
– наголосили в Офісі Президента.
Посольство Британії в Україні закликало покарати винних у вбивстві Гонгадзе, а також притягнути до відповідальності усіх, хто скоювали злочини проти інших журналістів.
Представництво Євросоюзу у річницю трагедії з Гонгадзе також закликало покарати винних у злочинах проти українців.
Посольство США в Україні заявило, що Гонгадзе вбили за прагнення до правди.
Жодному представнику преси не можна погрожувати, нападати на нього чи арештовувати за те, що він виконує свою роботу, а злочини проти журналістів повинні ретельно та швидко розслідуватися, щоб винні особи несли відповідальність,
– заявив радник з питань преси, освіти та культури Волтер Браунолер.
Український журналіст Юрій Бутусов наголосив, що Гонгадзе ніколи не забудуть, а його вбивць ніколи не пробачать.
Колишній бранець Кремля та режисер Олег Сенцов опублікував у фейсбуці світлину Гонгадзе.
Українська нардепка Ірина Геращенко пригадала події того страшного дня, коли Гонгадзе не повернувся додому.
Була дуже сонячна і несподівано холодна неділя. Голос Олени Притули дрижав в трубці: "Гійка зник!", зв'язок з ним обірвався пізнього суботнього вечора. Я намагалася заспокоїти, що можливо, це якесь непорозуміння, ми обдзвонювали спільних знайомих і друзів,
– розповіла Геращенко.
Що відомо про вбивство Гонгадзе
- Український журналіст і засновник "Української правди" Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Через два місяці у лісі в Київській області знайшли обезголовлене тіло. Після численних експертиз його ідентифікували як тіло Гонгадзе.
- У 2008 році за вбивство журналіста засудили трьох ексспівробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України: Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича.
- У січні 2013 року ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача засудили до довічного ув'язнення.
- Імена замовників вбивства досі не встановили.