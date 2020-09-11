Компанія Sotheby's виставила на торги діамант у понад 100 каратів. Його знайшли у 2018 році у копальні "Віктор" в канадській провінції Онтаріо. Він є одним з восьми таких у світі.

Обробляли самородок майже рік, і тепер він готовий до продажу. Про це пише AP.

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Фахівці Sotheby's пішли на безпрецедентний крок – на діамант не встановлювали мінімальну ціну, як це зазвичай роблять для інших лотів. Втім експерти переконані, за коштовність можна буде виручити кілька десятків мільйонів доларів.

Це виключний камінь. У нього ідеальний колір. Він неймовірно чистий. Різьба – неперевершена. Це просто ідеальний діамант,

– зазначив представник аукціонного дому Sotheby's Кіг Брьонінг.

В останнє за діамант схожої якості заплатили 11 мільйонів доларів. Придбати унікальний коштовний камінь можна буде під час торгів, які відбудуться в Гонконгу 5 жовтня.

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