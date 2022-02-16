Комплекс МНЛЗ-4 не має аналогів в Україні. Сучасне обладнання комплексу дозволяє підвищувати енергоефективність, якість продукції та збільшити переробку чавуну на продукцію преміумсегменту. Крім того, в комплексі задіяні одні з найвідоміших прогресивних технологій знепилення та повторного використання води для охолодження. Його газоочисне обладнання відповідає екологічним вимогам Євросоюзу. Завдяки висококласній системі аспірації техногенний вплив на місто є мінімальним. Інвестиції Групи Метінвест у реалізацію проєкту становили 150 млн доларів США.

Враховуючи важливість розвитку листопрокатного виробництва та розширення сортаменту, не залишився осторонь оновлений листопрокатний стан "1700". Завдяки його реконструкції, що завершилася у 2019 році, меткомбінат розширив виробничі можливості. Тепер сляби товщиною 250 мм, які виробляє нова МНЛЗ-4, прокочуються у конкретному розмірному діапазоні, а маса рулону збільшилася до 32 тонн. Загальний обсяг інвестицій у реалізацію проєкту становив 110 млн доларів США.

Побували гості і на будівельному майданчику нового цеху з виробництва холодного прокату, оцинкованого та забарвленого рулону. Комплекс дозволить розширити сортамент продукції, орієнтуючись на внутрішній ринок та ринок СНД, Європи. Компанія стане ще більш конкурентоспроможною, витіснивши з українського ринку неякісний товар з інших країн. Загальні інвестиції Групи Метінвест у проєкт перевищать 1 млрд доларів США.

Я думаю, що цей цех буде гордістю Маріуполя та України, символом української промисловості,

– зазначив під час візиту Рінат Ахметов.

На меткомбінаті "Азовсталь" акціонери відвідали повністю перебудовану у процесі реконструкції доменну піч №3. Вона оснащена найсучаснішим обладнанням, вогнетривкими матеріалами, автоматизованою системою контролю виробничих процесів, збудовано дворівневе ливарне подвір'я закритого типу з потужним газоочищенням на основі рукавних фільтрів. А нова система охолодження дозволила відмовитись від використання морської води. Крім того, ДП №3 працює на пилокутному паливі, що дозволяє заощаджувати до 30 млн кубометрів природного газу на рік.

На завершення екскурсії виробничими майданчиками маріупольських металургійних підприємств акціонер Групи Метінвест Рінат Ахметов підкреслив: "Ми інвестували, інвестуємо та інвестуватимемо у місто Маріуполь та наші підприємства. Ми зробимо зі свого боку все, щоб люди мали гідну роботу, гідну зарплату, а найголовніше – щасливе життя".