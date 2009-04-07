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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рінґо та Пол

21:56, 7 квітня 2009 318

Маккартні та Стар планують записати спільний альбом.

Залишки "бітлів" возз’єднаються. Як повідомляє ресурс Monsters & Critics, Пол Маккартні та Рінґо Стар планують записати спільний альбом. Музиканти мають намір сісти за роботу над новою платівкою вже цього року. На разі, ні назви спільно альбому Стара та Маккартні, ні дати релізу невідомо. Ідея записати спільну платівку прийшла до музикантів після благодійного концерту у Нью-Йорку на підтримку фонду Девіда Лінча. Нагадаємо, що виступ Рінґо та Пола 4 квітня був першим спільним музичним перфомансом після семирічної перерви.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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