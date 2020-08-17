Офіційна статистика цього не показує, але експерти стверджують, що ціни на оренду житла впали через пандемію та сезонність. Які ціни зараз та чого чекати восени?

Що відбувається на ринку оренди

За офіційними даними Держстату середня місячна оренда за однокімнатну квартиру в Україні в липні становила 3 830 гривень, що є найвищою ціною за цей рік, йдеться у матеріалі 24 каналу. Традиційно найдорожчим для життя є Київ (7 409 гривень), за ним йдуть Одеська, Харківська та Львівські області (4,7-5,2 тисячі гривень). Натомість найдешевше винаймають житло мешканці Луганщини, Сумщини та Івано-Франківщини (дещо більше за 2 тисячі гривень).

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*Детальніше дивіться на карті, навівши на область мишкою, чи натиснувши.

Зверніть увагу, що, по-перше, ці дані включають статистику з цілої області, тож у великих містах ціни відчутно вище. По-друге, через тіньову економіку до офіційної статистики не входить весь ринок оренди, тож і тут офіційна статистика може не відповідати реальності.

За даними OLX Нерухомість, ціни на оренду житла все ще нижче докарантинних, тобто таких як були у лютому. Це вже суперечить статистиці, запропонованій Держстатом. На прикладі Києва, у дослідження йдеться, що, "знявши в Києві трикімнатну квартиру на трьох, можна заощадити від 1 630 до 4 500 гривень на місяць."

Ціни у столиці

Як і раніше найвигідніші для оренди житла – Деснянський, Святошинський та Дніпровський райони столиці, йдеться в аналітиці OLX за липень.

Деснянський район : "одиничка" коштує 6 700 гривень, "двійка" – 8 000 гривень. "Трійка" обійдеться в 10 000 гривень.

: "одиничка" коштує 6 700 гривень, "двійка" – 8 000 гривень. "Трійка" обійдеться в 10 000 гривень. Святошинський район : однокімнатна квартира коштує 7 500 гривень на місяць. Двокімнатне житло обійдеться в 9 500 гривень. "Трійку" можна зняти за 13 тисяч гривень.

: однокімнатна квартира коштує 7 500 гривень на місяць. Двокімнатне житло обійдеться в 9 500 гривень. "Трійку" можна зняти за 13 тисяч гривень. Дніпровський район : за квартиру потрібно заплатити 8 000 гривень, якщо вона однокімнатна, 10 000 гривень – якщо двокімнатна, і 13 000 гривень – якщо три кімнати.

: за квартиру потрібно заплатити 8 000 гривень, якщо вона однокімнатна, 10 000 гривень – якщо двокімнатна, і 13 000 гривень – якщо три кімнати. Солом’янський район : "одинички" здають за 10 000 гривень, "двійки" – за 12 000 гривень. "Трійка" обійдеться в 16 500 гривень.

: "одинички" здають за 10 000 гривень, "двійки" – за 12 000 гривень. "Трійка" обійдеться в 16 500 гривень. Голосіївський район – один з найдорожчих в столиці, "двійка" коштуватиме 15 тисяч гривень, а "трійка" – 22 700 гривень.

– один з найдорожчих в столиці, "двійка" коштуватиме 15 тисяч гривень, а "трійка" – 22 700 гривень. Шевченківський район: за "одиничку" доведеться викласти 10 500 гривень в місяць. Місячна плата за двокімнатну квартиру складе 15 500 гривень. Трикімнатна квартира обійдеться в 26 600 гривень.

З тим, що впали ціни погоджується і Роман Герасимчук, який в коментарі Liga.net розповів, що від пандемії постраждав весь ринок оренди житла, крім преміум сегменту.

У столиці в першу чергу впали ціни на оренду однокімнатних квартир – з початку року на 25%, двокімнатні подешевшали на 20%, найменше постраждали трикімнатні квартири – всього на 5%,

– розповідає Герасимчук.

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Чому ціни впали

Ціни впали через поєднання двох факторів – пандемії та сезонності. Традиційно літо є слабким сезоном для довготривалої оренди житла, особливо квартир. Студенти роз’їжджаються по домівках, а більш популярними стають заміські будинки. До слова, ціни на оренду житла в заміському будинку навпаки зросли – приблизно на 20-25%, стверджує Герасимчук.

Кожен шостий у Львові студент. Значна їх кількість у Києві, Харкові та Одесі і інших великих містах. Тож зрозуміло, що без них пропозиція на ринку оренди вища, а попит нижчий. Відтак орендодавці змушені знижувати ціну.

У перші місяці через пандемію багато людей втратили роботу чи доходи, що теж змусило їх відмовитися від винайму житла. Тепер, за адаптивного карантину, ситуація повільно приходить до норми, але все ще далека. Є категорія працівників, які й надалі працюють у віддаленому режимі, тож фізично не прив’язані до міста, в якому працюють.

Тому у поєднанні сезонності та пандемії, яка призвела до адаптивного карантину та знижених доходів, ринок оренди відчутно просів влітку.

Прогнози на осінь

Експерти з нерухомості сходяться на думці, що ціни восени трохи виростуть, але не повернуться до допандемічних рівнів.

Восени попит може вирости на 15% в порівнянні з літніми місяцями, але глобальних змін не буде,

– підтверджує експерт Костецький в коментарі Liga.net.

Від чого це залежить

Повернення студентів.

Як ми вже зазначали, студенти відчутно впливають на ринок оренди у великих містах України. Чи повернуться студенти в університети з 1 вересня, поки невідомо, адже це вирішуватиме кожен університет окремо.

В Україні фактично 1,2 мільйона студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи будуть ходити в університет треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні. Звичайно, що всі рішення треба приймати з огляду на безпеку наших дітей,

– відзначив прем’єр Денис Шмигаль.

Курс гривні

Голова правління Національної асоціації брокерів Руслан Русовий в ефірі 24 каналу наголосив: треба пам'ятати, що ціна змінюється щодо долара. На ринку нерухомості все прив'язано до валюти. Якщо гривня дешевша – нерухомість теж починає дешевшати. Якщо гривня стабільніша – оренда стає дорожчою.

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