У 2015 році ТОВ "Спецбуд-Моноліт", ТОВ "Аренпі Груп" та ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Шувар" було надано ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" позику для повернення кредиту ПАТ "УКРІНБАНК", згідно договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії. Надана позика була забезпечена іпотечними договорами.

Вимога "Спецбуд-Моноліт" була забезпечена нерухомим майном: павільйоном "Овочі-фрукти" комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об'єктами інфраструктури за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А.

Про це розповів у коментарі "Апострофу" представник компанії "Спецбуд-Моноліт" Василь Олійник.

Понад рік ринок "Столичний", у вказаний в договорі позики термін, не повертає борги кредиторам. Сума залишку боргу ринку "Столичний" перед "Спецбуд-Моноліт" складала 14,5 млн грн. "Спецбуд-Моноліт" отримав право на звернення стягнення на предмет іпотеки. Після звернення стягнення на предмет іпотеки стало відомо, що Господарський суд Києва, в особі судді Наталії Ягічевої, заборонив вчиняти будь-які дії, які спрямовані на звернення стягнення на предмет іпотеки, проводити реєстраційні дії щодо зміни власника відносно майна, що є предметом іпотеки.

Зокрема суддя вирішила, що "наведені ринком "Столичний" обставини у їх сукупності, підтверджені наявними в матеріалах справи доказами, дають обґрунтовані підстави вважати про існування реальної можливості відчуження майна заявника за договорами, дійсність яких заперечується у даній справі, що у випадку вчинення таких дій ускладнить або фактично нівелює можливість захисту прав та інтересів позивача".

Рішення було прийнято, оскільки на думку ринку "Столичний" у 2015 році останній нібито незаконно отримав кошти від кредиторів для повернення кредиту ПАТ "УКРІНБАНК", згідно договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії та передав в іпотеку нерухоме майно.

Як вказав представник кредитора, ринок "Столичний" за допомогою Госпсуду Києва намагається унеможливити звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішення суду про заборону вчиняти дії не було виконано, не було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як вказує представник кредитора, протягом 2020 року ринок "Столичний" уклав ряд сумнівних договорів, що стало підставою для розгляду судом питання про банкрутство останнього.

У компанії "Спецбуд-Моноліт" вважають метою судді Наталіі Ягічевої та ринку "Столичний" недопущення виконання вимог ринком "Столичний" до моменту порушення справи про банкрутство останнього.