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Ринок авто

14:31, 31 березня 2009 199

Автоімпортери відмовляються розмитнювати автомобілі.

Імпортери відмовляються розмитнювати авто, які вони завезли в Україну після 6 березня 2009 року. Нагадаємо, саме цього дня набув чинності закон про 13 % надбавку до мита на імпортні товари, в тому числі і на транспортні засоби. Наразі більшість автодилерів зберігають свій товар на складах без розмитнення, розраховуючи на те, що найближчим часом додаток до мита скасують.На очікування вони мають ще 2 місяці, оскільки згідно з чинним законодавством, нерозмитнений автомобіль може знаходитися на території України до 90 днів. Зауважимо, деякі імпортери знайшли інший вихід із ситуації. Аби не розмитнювати автомобілі за завищеними ставками, вони роблять передплату постачальникам і не забирають авто, а залишають його поза межами України.Дилери запевняють, що чекатимуть до останнього, і не заплатять до бюджету жодної зайвої копійки. Якщо ж надбавку до мита не скасують, обсяги легального автоімпорту на час її дії впадуть майже до нуля. І підтримуватимуться хіба що за рахунок брендів преміум класу, покупцям яких 13 зайвих відсотків вартості - погоди не роблять.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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