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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ринок коньяку

16:42, 22 березня 2009 510

Найближчим часом, у нашій країні з’явиться ще один національний бренд, який визнаватиме увесь світ - український коньяк.

Такі переконання висловлюють в асоціації виробників алкоголю "СОВАТ". Наразі головним національним продуктом України вважається горілка. Втім, за словами фахівців, вітчизняна коньячна галузь, попри запровадження нових технологій, зберегла традиційну рецептуру коньяків, тому останні мають високу якість і претендують на світове визнання.Володимир Демчак (директор асоціації "СОВАТ"): "Сьогодні кажуть вірменські, молдавські коньяки, я думаю найближчим часом будуть говорити український коньяк, як кажуть українська горілка. Якщо не прийдуть політичні косарі і не знищать це, то справді галузь має сьогодні надзвичайно добре закладений фундамент для того, щоб вже в середньостроковій перспективі міцно сформувати марку українського коньяку".Зауважимо, сьогодні близько 90% вітчизняних коньяків припадає на напої до 5 років витримки. Решту складають елітні коньяки. Головною проблемою галузі наразі є нестача власної сировини - більше ніж половина її імпортується з Грузії та Азербайджану. А от найбільшими іноземними споживачами українських коньяків є Росія та Білорусія.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 22 березня 2009
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