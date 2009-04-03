Ринок квітів

У І кв. продали на 30-40% менше квітів, ніж у І кв. 2008 р.

За перші 3 місяці поточного року в Україні продали на третину менше квітів, ніж за аналогічний період 2008 р. Виробники і торговці пояснюють таке падіння зменшенням купівельної спроможності населення на тлі складної економічної ситуації. Також далися взнаки валютні коливання, через які довелося підняти ціни.Зауважимо, на сьогодні до 75 % квітів, що продаються в Україні - імпортовані. Найбільше їх везуть із Голландії, Данії, Німеччини та Латинської Америки. Навіть транспортуючи рослини з іншого кінця планети, продавати їх в Україні все рівно вигідно, переконують фахівці.Давід Хіральдо (менеджер з продажу Invos Flowers Colombia and Ecuador): “Виходить близько 1,1 дол. червона троянда 80 см. Це приблизно зі всіма витратами, транспортуванням з Боготи в Амстердам з Амстердаму сюди. Приблизно так, може бути трохи менше”.Втім, вигідним бізнесом є не тільки продаж імпортованих квітів, але також власне вирощування - запевняють фахівці. Підтвердженням цьому є постійне зростання ринкової частки українських квіткарів.