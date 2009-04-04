Ринок квітів

У першому кварталі цього року продали на 30-40% менше квітів, ніж у першому кварталі. 2008 р.

За перші 3 місяці поточного року в Україні продали майже удвічі менше квітів, ніж за аналогічний період минулого. Виробники пояснюють таке падіння зменшенням купівельної спроможності населення на тлі складної економічної ситуації. Також далися взнаки валютні коливання, через які довелося підняти ціни.Іван Пфістер (директор компанії "Квіти Закарпаття"): "Для власного виробництва нам необхідно закупити посадковий матеріал, горщики. Це все матеріали імпортного виробництва. Ми сплачуємо зараз за посадковий матеріал, який імпортуємо, на 40% більше, тому що курс євро піднявся".Зауважимо, сьогодні до 75% квітів, що продаються в Україні - імпортовані. Найбільше їх везуть із Голландії, Данії, Німеччини та Латинської Америки. Навіть транспортуючи рослини з найвіддаленіших куточків світу, продавати їх в Україні все одно вигідно, переконують фахівці.Давід Хіральдо (менеджер з продажу Invos Flowers Colombia and Ecuador): "Виходить близько 1,1 долара червона троянда 80 см. Це приблизно із всіма витратами, транспортуванням із Боготи в Амстердам, і з Амстердама сюди. Приблизно так, може бути трохи менше".Зауважимо, сьогодні квітковий бізнес в Україні переживає не прості часи, тому що попит на квіти на тлі економічної скрути, не високий. За словами учасників, ринку, квітка - не предмет першої необхідності, тому рівень розвитку квіткового бізнесу красномовно свідчить про загальний рівень життя населення. Втім, складна ситуація, сьогодні спостерігається також у європейських країнах імпортерах квітів та декоративних рослин.Джон Смітс (менеджер компанії GASA Holland): "Криза зачепила і Голландію, і Данію, спричинила значний тиск на ціни. Тому наразі дуже складно підібрати правильний асортимент та ціни для тої чи іншої країни. Але найближчим часом ситуація покращитися, і ми зможемо працювати як і раніше".Квіткарі переконують – попит на квіти може зменшуватися або збільшуватися, але вони їх купуватимуть завжди. Жодне свято, день народження або романтичне побачення не обійдеться без них. Квіти приносять радість і щастя, тому квітковий бізнес існуватиме завжди.Джон Смітс (менеджер компанії GASA Holland): "Любов до квітів дуже сильна. Навіть у складні часи кризи вона не тьмяніє. Квіти приносять людям щастя".Не зважаючи на значну частку імпортованих квітів, кількість вітчизняних квіткарів і обсяг їхнього бізнесу з кожним роком збільшується. Це свідчить про прибутковість не лише торгівлі екзотичним іноземним товаром, але також власного вирощування. І тенденція до збільшення частки вітчизняних квітів на українському ринку триватиме - запевняють квіткарі.