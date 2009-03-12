Ринок лізингу

Найближчим часом кількість лізингових компаній в Україні може скоротитися удвічі, прогнозують учасники ринку.

Наразі їх зареєстровано понад 200. Головною причиною переформатування ринку є складна фінансова ситуація. Аби врятувати свій бізнес, лізингові компанії змушені підвищувати вимоги до платоспроможності потенційних клієнтів і збільшувати авансові платежі. Скоріше за все, тенденція до скорочення лізинговими компаніями термінів фінансування - яка намітилася ще минулоріч, у цьому році - тільки посилиться, прогнозують фахівці. До того ж, пріоритет надаватиметься виключно найліквіднішим предметам лізингу. Зауважимо, лізингодавці, як і банкіри, вже стикнулися з проблемою зростання обсягів проблемної заборгованості. За прогнозами фахівців, її частка у портфелях лізингових компаній вже у цьому році може сягнути 60%.