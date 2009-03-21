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Ринок лізингу

15:51, 21 березня 2009 241

Вже найближчим часом кількість лізингових компаній, яких наразі зареєстровано понад 200, може скоротитися вдвічі, прогнозують аналітики.

Головною причиною переформатування ринку вони називають складну фінансову ситуацію. Наразі аби врятувати свій бізнес лізингові компанії підвищують вимоги до платоспроможності потенційних клієнтів і збільшують авансові платежі.Тетяна Саусь (генеральний директор компанії "Ласка Лізинг"): “Ті тенденції які спостерігалися у всьому світі, ті прогнози, відстежувалися лізинговими компаніями. І вони старалися якимсь чином покривати ризик, за рахунок збільшення авансових платежів клієнтів, для того, щоб скоротити ризик який у них може виникнути в майбутньому”.Скоріше за все, тенденція до скорочення лізинговими компаніями термінів фінансування - яка намітилася ще минулоріч, у цьому році - тільки посилиться, прогнозують фахівці. До того ж, пріоритет надаватиметься виключно найліквіднішим предметам лізингу. Зауважимо, лізингодавці, як і банкіри, вже стикнулися з проблемою зростання обсягів проблемної заборгованості. За прогнозами фахівців, її частка у портфелях лізингових компаній вже у цьому році може сягнути 60%. До того ж, сьогодні лізингодавці, як і банкіри, мають проблеми з ліквідністю, але не можуть отримувати рефінансування від НБУ.Роман Іваненко (генеральний директор "Євро лізинг"): “Всі лізингові компанії самі вийшли з проблем своїх особистих з ліквідністю, так як могли. Але ми вже бачимо, що на майбутнє цю проблему треба вирішувати і якимось чином робити рівний доступ до рефінансування всіх фінансових установ , не тільки банком”.Зауважимо, наразі, Асоціація лізингодавців виступає за створення єдиного мега регулятора фінпослуг. Мовляв, це дозволить створити рівні умови для всіх учасників фінансового ринку шляхом розробки єдиної нормативно-правової бази. За словами лізингодавців, на сьогодні забезпечення законодавчої діяльності учасників ринку залежить від того, наскільки сильний і впливовий регулятор, чи може він забезпечити проходження необхідних законів через Верховну Раду. У галузі ж лізингу - єдиного контролюючого органу просто немає. Зокрема, фінансовий лізинг регулюється Держфінпослуг, а оперативний - Мінекономіки.Ірина Соколова (заступник директора департаменту Держфінпослуг): “Мінекономіки завжди є головним у розробці законопроектів. Зі свого боку ми намагаємося, і бачимо, що Мінекономіки намагається, але сьогодні наші намагання як виконавчої влади не знайшли підтримки у законодавчий”.Зауважимо, наразі найбільшим попитом в якості предметів лізингу користуються автотранспорт, сільськогосподарська техніка, будівельне та поліграфічне обладнання. А основним джерелом фінанування лізингових операції наразі є власні кошти учасників ринку, тоді як ще торік левова частка припадала на банківські позики. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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