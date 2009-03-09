Ринок м'яса

Попри кризу, в Україні зберігається високий попиту на яловичину.

Так, за даними українського клубу аграрного бізнесу, у перших числах березня ціни на яловиче м’ясо на кістці зросли на 1,5-2 грн. у порівнянні з лютим і досягли 23-23,5 грн./кг. Зауважимо, зростання цін розпочалося ще в останні дні лютого, одразу після того, як стало відомо, що Президент підписав Закон про 13-відсоткову митну надбавку на ввезення низки товарів, у тому числі м’яса.За словами аналітиків, наразі також намітилася чітка тенденція до подорожчання свинини та м’яса птиці. Хоча закупівельні ціни на свиней у живій вазі на початок березня почали знижуватися й у середньому по країні досягли 16,5-17 грн./кг, тоді як ще двома тижнями раніше вони сягали 18,5 грн./кг.