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Ринок нафти

16:59, 12 березня 2009 247

Нафта знову дешевшає.

За підсумками торгів 11 березня барель сировини в Нью-Йорку впав в ціні на 7% до трохи більше 42 дол. За аналогічною тенденцією завершились торги в Лондоні, де за барель нафти марки Brent давали 41,5 дол. Головним фактором для зниження послугувала оприлюднена інформація про запаси нафти в США. За даними національного енергетичного агентства, резерви чорного золота за тиждень, що минув, збільшились на 700 тис. бар. Водночас попит на нафту у лютому був на 2% нижчим ніж в аналогічний період минулого року. Однак, вже 12 березня торгова сесія відкрилася зовсім з іншими настроями. Учасники ринку взяли до уваги заяву міністра нафти Алжиру Шакіба Хеліля. Він сказав, що на зібранні держав-учасниць картелю 15 березня у Відні, імовірно, буде ухвалено рішення знизити квоти добування нафти. На тлі цієї інформації котирування нафтових ф’ючерсів зросло на 2%. Як ми вже повідомляли, з вересня минулого року картель вже тричі знижував добові обсяги добування чорного золота.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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