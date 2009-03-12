Ринок нафти

Нафта знову дешевшає.

За підсумками торгів 11 березня барель сировини в Нью-Йорку впав в ціні на 7% до трохи більше 42 дол. За аналогічною тенденцією завершились торги в Лондоні, де за барель нафти марки Brent давали 41,5 дол. Головним фактором для зниження послугувала оприлюднена інформація про запаси нафти в США. За даними національного енергетичного агентства, резерви чорного золота за тиждень, що минув, збільшились на 700 тис. бар. Водночас попит на нафту у лютому був на 2% нижчим ніж в аналогічний період минулого року. Однак, вже 12 березня торгова сесія відкрилася зовсім з іншими настроями. Учасники ринку взяли до уваги заяву міністра нафти Алжиру Шакіба Хеліля. Він сказав, що на зібранні держав-учасниць картелю 15 березня у Відні, імовірно, буде ухвалено рішення знизити квоти добування нафти. На тлі цієї інформації котирування нафтових ф’ючерсів зросло на 2%. Як ми вже повідомляли, з вересня минулого року картель вже тричі знижував добові обсяги добування чорного золота.