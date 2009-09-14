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      Ринок нерухомості

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      В США очікують на активізацію ринку нерухомості.

      Агентство Bloomberg з посиланням на дослідження експертів іпотечного агентства Freddie Mac повідомляє, що ІІІ квартал має шанс стати найбільш вдалим для продавців нерухомості. В зазначений період очікують на значне зростання продажів як нових, так і вже давно збудованих домів. Показник може збільшитись до 5 млн. об’єктів нерухомості, а це найвищий рівень за останні 2 роки.Експерти іпотечного агентства зазначають, що збільшенню продажів сприятимуть як зниження цін, так і всіляке стимулювання ринку нерухомості з боку держави. Цей сектор вважається важливим для економіки, адже зі зростанням продажів об’єктів нерухомості збільшуються продажі інших товарів. Нагадаємо, активізацію на ринку нерухомості США фахівці помітили ще на початку літа. Індекс S&P Case-Shiller, який відстежує динаміку цін в найбільших американських мегаполісах, з того часу лише зростає.
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      Новини за 14 вересня 2009
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