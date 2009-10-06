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      Ринок нерухомості

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      Ціни на комерційну нерухомість досягли дна.

      Ціни на комерційну нерухомість рекордно знизилися, тож зараз найкращий час, інвестувати в неї, переконані експерти. Забудовники погоджуються на максимальні знижки, та, згідно з прогнозами, ціни на якісні офіси вже не впадуть. А головне - така нерухомість починає відпрацьовувати інвестиції одразу, адже придбаний офіс можна здавати в оренду.Володимир Тимочко(аналітик Інвестиційної компанії Dragon Capital): “На ринку іде мова про те, що в розвинених країнах Західної Європи, в Америці є певні ознаки пожвавлення ринку нерухомості - як житлової, так і комерційної”.До комерційної нерухомості приглядаються іноземні інвестори, адже, окрім високої рентабельності, українські об’єкти мають привабливу ціну.Сергій Таран (гендиректор Національного агентства з іноземних інвестицій та розвитку): “Інвестиції в український ринок нерухомості були дуже високими, до кризи це було близько 10%. Інвестори залюбки купували українську нерухомість, це вважався один з прибуткових секторів. Цікавить більше не житловий, а офісний ринок. І можуть бути цікаві проекти пов’язані з Євро-2012”.Через півтора-два роки офіси знову здорожчають, а за ними - і складська нерухомість та торгівельні площі, кажуть фахівці. Зараз бізнес готовий платити лише за якісні об’єкти, і намагається укладати договори оренди на максимально тривалий термін та ще й з дисконтом, аби підстрахувати себе від зростання оренди в майбутньому.
      blog_ava
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      Новини за 6 жовтня 2009
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