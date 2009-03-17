Ринок пального

Роздрібні продажі бензину та дизельного палива на українських АЗС, а також гуртова їх реалізація промисловим споживачам - скорочується.

Так, у січні цього року, пального продали майже на чверть менше проти аналогічного періоду 2008-го. За словами аналітиків, причиною падіння попиту на бензини і ДП стала фінансова-економічна криза, через яку населення та промисловість скорочують свої витрати. Крім того, майже на третину зменшився обсяг імпорту, як дизелю, так і високооктанів.Сергій Куюн (директор консалтингової компанії "А-95"): "Ринок працює з коліс, скільки потрібно палива, наприклад два вагони, беруть два. Раніше брали чотири, щоб ще два полежало до посівної. Чому так відбувається, тому що немає грошей на чотири вагони і, по-друге, ці два вагони потрібно ще продати."За словами фахівців, скорочення імпорту пального обумовлене передусім валютними ризиками та очевидним скороченням споживання. В цілому ж, аналітики прогнозують, що найближчим часом вартість нафтопродуктів залишатиметься відносно стабільною. Ціни на бензин і дизпаливо втратили свою еластичність і відтепер реагують на події на ринку зі значною затримкою.