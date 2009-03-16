Український ринок пива скорочується.

За перші два місяці 2009 року вітчизняні пивовари виробили на 12% менше цього хмільного напою, ніж за аналогічний період минулоріч. Лише близько 32 мільйонів дал. Головна причина - падіння платоспроможного попиту і проблеми з кредитуванням. Як наслідок, вже у цьому році з ринку піде низка дрібних гравців.Щоправда, проблеми, на кшталт скорочення виробництва і падіння прибутків, очікують і на великих виробників. Так, за даними "Економічєскіх Ізвєстій", "Славутич", що належить до "Калсберг Груп", вже за підсумками минулого року втратив майже 300 млн. грн. чистого прибутку проти 2007-го, і скоротив рентабельність на 13%. За словами представників компанії, головна причина такого обвалу показників - девальвація гривні."Сан ІнБев" закінчила минулий рік не гірше, ніж 2007-ий, однак, обсяги виробництва наростити не вдалося. На попередньому рівні залишилися також і продажі компанії. Також про перегляд стратегії розвитку на 2009 рік також заявила "Оболонь". Компанія завершить розпочаті інвестиційні проекти, а доля нових вирішуватиметься, залежно від ситуації на ринку.