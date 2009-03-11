Ринок праці

Samsung зобов'язався взяти на роботу 5,5 тисяч випускників вузів.

Найбільша південнокорейська промислова група наважилася на такий крок незважаючи на глобальний економічний спад - повідомляє агентство France Presse. Спочатку компанія планувала взяти на повний робочий день 4 тис. молодих спеціалістів, але потім переглянула своє рішення. Цікаво, що торік роботу на підприємствах Samsung отримали 7,5 тисяч випускників.У січні цього року рівень безробіття в Південній Кореї зріс до більш ніж 3,5 %. Проблеми на ринку праці змушують уряд зберігати і створювати робочі місця шляхом бюджетних та податкових стимулів для компаній. Нагадаємо, в останньому кварталі минулого року компанія Samsung зазнала перших за свою історію збитків, втративши майже 14 млн. доларів.