Ринок праці

Чехія припинила видачу робочих віз громадянам деяких країн Східної Європи та Азії.

Посольства Чехії в Україні, Молдові, Монголії, Таїланді та В'єтнамі не будуть приймати заявки на робочі візи протягом кількох тижнів. Заборона не стосуватиметься туристів і тих людей, які подали заявку на дозвіл працювати в Чехії раніше. Рішення уряду Чехії пов'язане з наміром зменшити притік дешевої робочої сили в умовах спаду економіки та зростання безробіття.Чеські роботодавці надають перевагу місцевій робочій силі і залишають іноземців без заробітку. У лютому уряд Чехії запропонував мігрантам, які хочуть повернутися на батьківщину, 500 євро і квиток на літак. До середини березня такою нагодою скористалися 738 іноземців. Згідно з офіційною статистикою, станом на кінець січня в Чехії працювали 272 тисячі мігрантів. При цьому рівень безробіття перевищив 7%, ще роком раніше він не перевищував 5,9%.