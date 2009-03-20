Ринок реагує

Ринок продовжив підніматись на тлі заяв ФРС США про щедрі вливання у іпотечний ринок та державні казначейські облігації Сполучених Штатів.

Найбільший ажіотаж спостерігався на сировинному ринку. Надіючись на стимулювання економічного зростання через інвестиції регулятора, інвестори вкладали в нафту і цінні метали. Це дозволило золоту 19 березня зрости у ціні на 8% до 958 дол. за тройську унцію, а барелю чорного золота подолати позначку у 50 дол. Щоправда вже 20 березня ціни знову почали знижуватись.Оптимізм інвесторам зіпсували макропоказники, що призвело до зниження головних індексів в США після зростання протягом двох днів. В середньому падіння було незначним - до 1,3%. Водночас в Європі торги 19 березня завершились також незначним, але зростанням. Інвестори із Старого Світу і Сполучених Штатів очікують на злагодженість антикризових методів урядами провідних держав, які можуть бути узгоджені на саміті G20, що 2 квітня пройде у Лондоні.