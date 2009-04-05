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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ринок соків

12:24, 5 квітня 2009 368

Продажі соків в Україні, у минулому році виросли усього на 5% - підрахували учасники ринку.

Так, за їхніми словами, якщо від січня до липня 2008 року соків продали на 10% більше, ніж за аналогічний період позаминулоріч, то вже у другому півріччі динаміка різко уповільнилася. А у деяких компаній навіть спостерігалося падіння - на 5 і більше відсотків. Це пов’язано із падінням купівельної спроможності і зміною вподобань покупців на тлі складної економічної ситуації. Олена Кутьїна (директор з маркетингу компанії "Сандора"): "Люди вважають за краще купувати перевірені, відомі марки, зменшилася кількість смаків, що купувалися, і збільшилася частка покупки великої сімейної упаковки, що дає людям можливість економити на літрі соку". За словами учасників ринку, великі торгові мережі вже провели ротацію асортименту соків, залишивши лише ті смаки, які користуються найбільшим попитом. Також, ще взимку, довелося скоротити асортимент порційних упаковок. Втім ближче до літа їх, як і смаків, має стати більше, запевняють виробники.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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