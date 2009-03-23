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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ринок цукру

08:46, 23 березня 2009 253

Цукровикам нададуть преференції.

Враховуючи несприятливі прогнози по вирощуванню цукрового буряку та скорочення виробництва цукру, чиновники намагаються стимулювати інтерес до цього бізнесу низкою пільг. Так, Мінагроплітики пропонує вдвічі знизити тарифи на перевезення сировини, необхідної для виробництва цукру, залізничним транспортом. Також розглядається можливість запровадження пільгових цін на природній газ для галузевих заводів на період цукроваріння.Втім, за словами фахівців, преференції допоможуть лише великим компаніям, які займаються повним циклом виробництва. Дрібним же підприємствам від таких новацій краще не стане.За оцінками експертів, посівні площі цукрового буряку цього року у порівнянні з минулим зменшаться на 10% - до 350 тисяч гектарів. Також аналітики прогнозують, що нового врожаю вистачить для випуску 1,5 мільйони тонн цукру, при тому, що внутрішня потреба на пів-мільйони тонн більша.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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