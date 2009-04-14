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Ринок цукру

13:52, 14 квітня 2009 225

Цукор-сирець імпортуватимуть лише виробники цукру.

Право на ввезення в Україну дешевого цукру-сирцю за квотою Світової організації торгівлі матимуть лише виробники бурякового цукру. Про таке йдеться у меморандумі, який виробники солодкого продукту підписали з Міністерством економіки. Нагадаємо, раніше в уряді обговорювалася можливість надання дозволу на імпорт сирцю не пов’язаним із галуззю компаніям. Однак, потім від цієї ідеї відмовилися, аби уникнути невиправданого демпінгу. Натомість, цукровики пообіцяли не підвищувати ціни на солодкий пісок.Віктор Іванчик (генеральний директор компанії "Астарта"): "Це досить виважене і глибоке, правильне рішення, тому що воно дасть можливість зацікавити всі наші компанії виробляти цукровий буряк, а не орієнтуватися на імпортний цукор-сирець і мати можливість не займаючись буряком виходити на ринок з цукром із сирцю." Втім, на думку фахівців, не підвищувати ціни на цукор вище рівня інфляції буде не просто. Так, за даними Держкомстату, тільки з початку року солодкий продукт вже подорожчав на 14%, тоді коли споживчі ціни в середньому зросли лише на 6%. Однак у Міністерстві економіки попереджають: якщо виробники порушать умови меморандуми, імпортувати цукор-сирець дозволять усім бажаючим.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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