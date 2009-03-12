Ринок туризму

У 2008 році Україну відвідали майже 25,5 мільйонів іноземців, що на 10% більше, ніж позаторік.

За словами фахівців, головною причиною збільшення потоку туристів до нашої країни стала девальвації гривні. Внаслідок цього для іноземців туристичні путівки подешевшали майже на 60%. Свій внесок зробив і безвізовий режим, який в Україні діє для громадян ЄС, Канади та Японії. Щоправда, найбільше туристів минулого року приїздило із сусідніх Росії та Польщі.Що ж стосується українців, то вони минулого року їздили відпочивати за кордон значно рідше. Так, туристичний потік з України у 2008 році скоротився до рівня 2004 і склав менше ніж 15 млн. осіб. Причина - все ж та девальвація гривні, але якщо іноземні туристи від неї виграли, то українці навпаки. Зазначимо, попри фінансові негаразди, найпопулярнішими країнами для відпочинку серед українців традиційно залишаються Єгипет та Туреччина.