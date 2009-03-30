Ринок житла

Ціни на квартири у Києві з початку року впали на чверть.

Причиною такого обвалу стала відсутність попиту на житло. Як наслідок, на вторинному ринку столиці з’являються непоодинокі пропозиції продажу однокімнатних квартир вартістю 40 тис. доларів, тоді як ще у січні за аналогічне житло зазвичай просили не менше, ніж 50-55тис дол. При чому під час переговорів із покупцями, продавці квартир готові йти на значні поступки, в результаті чого реальна ціна квадратних метрів значно відрізняється від заявленої.Зауважимо, не дивлячись на численні заяви забудовників, ріелторів та девелоперів про зростання вартості квартир найближчим часом, незалежні фахівці вважають, що ціни на житло не досягли дна і надалі падатимуть. За їхніми підрахунками, до кінця третього кварталу поточного року квартири подешевшають ще на чверть, після чого ринок може стабілізуватися.