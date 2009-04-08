Ринок житла

ДІУ допоможе добудувати 1,1 млн. кв. метрів житла.

Схема фінансування добудови житла за участю Державної Іпотечної установи дозволить ввести в експлуатацію мільйон 100 тисяч квадратних метрів. Підрахували у ДІУ. Як ми вже повідомляли, у 2008 році ця організація випустила цінних паперів на млрд. грн., за рахунок яких і розпочалася реалізація згаданої програми. При чому найближчим часом до неї долучаться також два державні банки - "Ощадний", та "Укрексімбанк".Про те, що НБУ готовий виділити їм кошти, у середу заявив президент Віктор Ющенко. За підрахунками аналітиків, усього в Українi на сьогодні налічується близько 900 об’єктів незавершеного житлового будівництва iз ступенем готовності вiд 75%. Аби їх добудувати, необхідно приблизно 20 млрд. грн., тоді як за програмою Мiнрегіонбуду вiдiбрано лише 465 об’єктів на 7,5 млрд.