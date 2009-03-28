Rinspeed iChange

На кожному Женевському автошоу є кілька стендів, які треба обов'язково відвідати.

І це - один з них. Вже майже 10 років геній Франк Ріндеркнехт радує нас серією приголомшливих транспортних засобів, які доволі частенько були єдиними справжніми концептами на різних автошоу, на відміну від решти автомобілів, які були всього лише прототипами серійної моделі наступного року.Увесь цей час компанія Rinspeed демонструвала ідеї, які спочатку здавались ексцентричними, якщо не божевільними, але згодом виявлялись передовими. Вони значно випереджали свій час…Багато автовиробників нині, напевне, мріють, аби ідеї глави компанії Rinspeed стосовно альтернативного пального сприйняли значно серйозніше та раніше, однак Ріндеркнехт завжди намагається бути більш, ніж на крок попереду від решти.Франк Ріндеркнехт (засновник та глава компанії Rinspeed): "Для мене це - насправді не питання, чи люди наслідуватимуть нас. Я хочу провокувати, можливо, поляризувати думки, збуджувати емоції. Для мене транспортування - це не лише шлях від А до Б. Дві третіх цього процесу - емоції, і я б хотів їх підсилити та показати, як люди самотужки можуть це зробити. Прислухатись, чи ні - залежить від них, але наші партнери та й ми самі полюбляємо представляти нас як інноваторів, творців моди, а не її наслідувачів."Як доказ, Rinspeed представила цьогоріч ще один оригінальний погляд на автомобілі і, що важливіше, на спосіб їхньої адаптації до наших потреб. При чому не лише в плані зручності, а й економії.Цьогорічний концепт - це, так би мовити, перевертень, автомобіль, який може змінювати свою форму. Ми погоджуємось, що концепція iChange навряд чи здобуде популярність серед головних автовиробників у недалекому майбутньому, однак багато ідей Rinspeed з часом стають менш незвичайними, а це - одна з ознак геніальності.Маленьким компаніям, як Rinspeed, легше започатковувати тенденцію, аніж більшим із багатьма рівнями корпоративного менеджменту. Ми вже втратили лік моментам, коли дивились на радикальні концепти та шкодували, що автовиробники - це надто консервативні організації, і їм потрібно багато років, аби запустити у серійне виробництво власний ж концепт. Це якщо його взагалі вирішать конструювати. Здебільшого вони просто зацікавлені у тому, що скаже фокус-група.Загалом, нині споживачі більше звикли до раптових змін та більш відкриті для нових ідей, аніж раніше. Люди у фокус-групах можуть сказати дослідникам ринку те, що вони хочуть почути, але, насправді, потреби покупців добряче випереджають пропозиції автовиробників.Факт у тому, що більшість покупців купують автомобіль серцем, а не головою. Обираючи між двома транспортними засобами з однаковими можливостями та ціною, ми виберемо гарніший. Саме про це колись говорив Альфред Слоан, створюючи першу дизайн-студію при GM.