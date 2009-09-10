Рішення GM

General Motors схоже визначився з долею свого німецького підрозділу Opel.

Рада директорів компанії рекомендує продати німецький підрозділ Opel та Vauxhall канадсько-російському консорціуму Magna - Сбербанк. Про це повідомляє агентство Bloomberg, з посиланням на близькі до керівництва американського концерну джерела. Сторони, мовляв, дійшли згоди з найважливіших питань, зокрема щодо передання прав на інтелектуальну власність GM новим власникам Opel. Офіційно про рішення General Motors мають оголосити вже найближчим часом.Тим часом, світова преса поширює різну інформацію щодо очікуваної угоди. За одними джерелами, General Motors все ще підтримує кандидатуру RHJ International, за іншими планує зберегти Opel. Для цього американцям знадобиться залучити додаткові кошти і закрити декілька заводів німецького концерну на території ФРН.