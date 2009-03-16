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Рішення міністрів

Фінансові ринки 18:31, 16 березня 2009 197

Лукашенко ще щонайменше 9 місяців зможе їздити по Європі.

Керівництву Білорусі, зокрема і президенту Алєксандру Лукашенку зберегли право відвідувати країни Євросоюзу. За таке рішення проголосували міністри закордонних справ ЄС. Вони продовжили ще на 9 місяців мораторій на санкції, які раніше запровадили проти білоруських чиновників. Джерела у дипломатичних кругах кажуть, що відмовившись від заборони на в’їзд, Євросоюз хоче зберегти свій вплив на Мінськ та зменшити його залежність від Москви.Водночас глави МЗС держав ЄС зазначили, що Білорусь ще не досягнула належного рівня демократії, і тому було вирішено продовжити ще на рік інші обмеження проти Мінська, зокрема ембарго на постачання зброї. Санкції Брюсселя проти білоруського керівництва були запроваджені після президентських виборів 2006 року, які не відповідали нормам демократії. Після голосування в’їзд до Європи заборонили близько трьом десяткам чиновників Білорусі.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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