Рішення саміту

Добування нафти картелем ОПЕК залишиться на попередньому рівні.

На саміті у Відні країни-учасниці організації ухвалили рішення не змінювати добові показники видобутку чорного золота, принаймні до 28 травня, коли відбудеться наступна зустріч. За словами керівників картелю, ОПЕК не хоче бути дестабілізаційним фактором в уже важких економічних умовах.Водночас в картелі не приховують, що чекають на чітку стратегію виходу з кризи від розвинених держав. Зустріч чільників країн Великої Двадцятки пройде в Лондоні 2 квітня. Експерти вважають, що ОПЕК вирішила витримати паузу і надала можливість попрацювати саміту G20.Нагадаємо, з часу загострення фінансової кризи восени минулого року ОПЕК вже тричі зменшувала квоти внутрішнього добування нафти. Загалом показник знизили на 4 млн. барелів - до трохи менше 25 млн. на добу. Однак, практично це рішення не виконувалось в повному обсязі. В завершальному комюніке саміту зазначено, що країни-учасниці зобов’язуються жорсткіше дотримуватись встановлених раніше норм добування "чорного золота".