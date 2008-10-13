Рішення суду

Два місяці під вартою. Такий запобіжний захід обрав суд для Олександра Волконського, він же ж Шахов, - головного звинуваченого у будівельній афері компанії "Еліта-Центр".

Рішення Шевченківський райсуд Києва ухвалив у суботу - повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. За інформацією прес-служби МВС , Волконського зараз утримують в Лук'янівському СІЗО Києва.Нагадаємо, підозрюваного в найголоснішій будівельній афері , внаслідок якої постраждало понад півтори тисячі осіб і зникло понад 100 млн. доларів, екстрагували в Україну зі Швейцарії минулого тижня. МВС очікує від Волконського інформації про причетність до будвельно-інвестиційної афери українських чиновників. Звинуваченого утримують під посиленою охороною. Раніше міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що суд у справі "Еліта-центру " відбудеться не раніше квітня наступного року.