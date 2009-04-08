Рішуча відповідь

КНДР погрожує рішучим кроками.

Північна Корея погрозила різкою відповіддю, якщо рада безпеки ООН вживе проти неї заходів, через те, що Пхеньян запустив ракету дальнього радіусу дії. У Пхеньяні стверджують, що це не випробування нової зброї, а запуск супутника. І тому представники КНДР називають недемократичним підхід, коли одним країнам це дозволено, а іншим ні.Водночас посол Північної Кореї в ООН не повідомив, які саме кроки його країна може зробити у відповідь на санкції Ради Безпеки. Світова спільнота, нагадаємо, підозрює комуністичну державу у випробуванні ракети дальнього радіусу дії. Раніше Держсекретар США Хілларі Кілнтон закликала ООН дати рішучу відповідь на те, що вона назвала провокаційними кроком. Водночас Китай та Росія закликають раду безпеки стримано відреагувати на дії Пхеньяна.