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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рішуча відповідь

Фінансові ринки 10:07, 8 квітня 2009 211

КНДР погрожує рішучим кроками.

Північна Корея погрозила різкою відповіддю, якщо рада безпеки ООН вживе проти неї заходів, через те, що Пхеньян запустив ракету дальнього радіусу дії. У Пхеньяні стверджують, що це не випробування нової зброї, а запуск супутника. І тому представники КНДР називають недемократичним підхід, коли одним країнам це дозволено, а іншим ні.Водночас посол Північної Кореї в ООН не повідомив, які саме кроки його країна може зробити у відповідь на санкції Ради Безпеки. Світова спільнота, нагадаємо, підозрює комуністичну державу у випробуванні ракети дальнього радіусу дії. Раніше Держсекретар США Хілларі Кілнтон закликала ООН дати рішучу відповідь на те, що вона назвала провокаційними кроком. Водночас Китай та Росія закликають раду безпеки стримано відреагувати на дії Пхеньяна.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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