Сьогодні в Україні є безробітними понад 2,5 млн людей. У разі початку т. зв. другої хвилі пандемії, нищівного удару може зазнати вся світова економіка, попереджають експерти.

Вони додають, що Україні варто очікувати ще більших втрат бізнесу та нових скорочень робочих місць.

Геннадій Якубов, керівник напрямку відмовлення джерел існування МБФ "Карітас України", наголошує: "За нашими даними, рівень безробіття в Україні сьогодні складає 14.7-14.8%, що в кількісних показниках складає 2.7-2.8 мільйона людей".

Із погіршенням карантинних умов і зі збільшенням кількості інфікованих ситуація буде тільки погіршуватись. Буде зменшуватись кількість робочих місць, кількість працівників буде скорочуватись – це вплине на ринок праці негативно. Ми очікуємо, що до кінця року кількість безробітних сягне 3 мільйонів людей,

– зазначає пан Якубов.

Юлія Дрожжина, керівник Експертно-аналітичного центру, прогнозує: якщо восени почнеться нова хвиля карантину, вона може сильно вдарити по бізнесу і, відповідно, по ринку праці.

"Тобто є всі підстави говорити, що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше", – акцентує Дрожжина.