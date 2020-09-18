Кількість працюючих скоротиться на третину мільйона громадян, цього разу – найменш захищених.

На цьому наголошує заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

В Україні під час дії карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 76%. І склала майже 480 тисяч громадян. Такі дані станом на початок вересня оприлюднила Державна служба зайнятості. При цьому загальний рівень безробіття, як очікується, збільшиться ще до 10%, повідомляє "5 канал".

Так, за словами Марії Репко, кількість працюючих людей скоротиться на третину мільйона громадян, цього разу – найменш захищених.

Було 16,6 млн людей економічно активних, які щось робили, а через кризу уряд очікує, що ця кількість скоротиться аж на 300 тисяч. І, як правило, це люди найменш захищені. Це можуть бути сезонні працівники, пенсіонери, молодь, жінки, які самі вирощують дітей і через карантин зіткнулися з ситуацією, коли закрилися школи, – тобто найменш захищені,

– повідомила Репко.

Подібні ризики зберігаються для більшості країн світу, констатують експерти. Тож погіршення епідемічної ситуації – означитиме повернення жорсткіших обмежень, зокрема й для трудових мігрантів. Щодо України, то ситуація буде залежати від подальшого розгортання пандемії.

"Якщо почнеться друга криза, то українська економіка знову опиниться в ще гіршому стані, тому що протягом 2020 року дуже сильно впали інвестиції. Інвестиції – це джерело майбутнього економічного зростання. Зарплат, пенсій і добробуту людей", – розповіла експерт.