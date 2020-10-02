Від початку пандемії COVID-19 у 80 країнах погіршився стан демократії та прав людини. Особливо постраждали країни, які перебувають на етапі становлення та борються за інституції в репресивних державах.

Криза демократії дозволила урядам різних країн тиснути на критиків й медіа, зривати вибори та підважувати звітність для захисту людських прав. Про це йдеться у звіті моніторингової організації Freedom House та дослідницької компанії GQR, передає "Радіо Свобода".

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У документі зазначено, що у вже маргіналізованих спільнотах можна відстежити сильне зловживання владою. Наприклад, у районах Болгарії, де мешкають роми, були значно суворіші обмеження, аніж в тих, де вони не проживають. Торкнулася криза демократії й держав з репресивними режимами. Так уряд Азербайджану використав карантин для тиску на активістів, які представляли політичну опозицію. Водночас у Казахстані збільшилася кількість переслідувань громадських активістів. Їх звинувачували у поширенні інформації про порушення прав людини, а також переслідували за критику в соціальних мережах.

Також у звіті зазначено, що попри заборону у 158 країнах протестів, їх все одно не вдалося уникнути. Помітні акції відбулися щонайменше в 90 країнах з початку спалаху.

Які проблеми спричинив коронавірус

На думку експертів, найбільшими проблемами через поширення коронавірусу є:

брак урядової прозорості;

інформованість про коронавірус;

корупція;

незахищеність вразливих спільнот;

зловживання урядом владою.

Згідно з даними у звіті, більше ніж 60% респондентів переконані, що пандемія COVID-19 ще 3 – 5 років негативно впливатиме на політичні права та громадянські свободи в країнах, на яких фокусується моніторинг.

Як пандемія вплинула на вибори

Коронавірусні обмеження вплинули й на виборчі кампанії у різних країнах. Наприклад, уряд Гонконгу використав це як привід відкласти вибори до законодавчих органів на рік. У США, як зазначають експерти, посадовці погано підготовлені до виборів, що мають відбутися 3 листопада. Вони пов’язують це з підвищенням запиту на голосування поштою, ймовірним дефіцитом персоналу та змінами виборчих правил в останній момент.

Моніторингова організація Freedom House проводила дослідження у січні – вересні 2020 року. Компанія GQR опитувала респондентів в онлайн-режимі. Загалом про стан демократії розповіли експерти зі 105 країн.