2,6 мільярда сигарет в Україні розповсюджується на чорному ринку.

Про це свідчать дані проєкту Моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, що проводить Kantar Україна, повідомляють "Українські новини".

За оцінками експертів Kantar сума неотриманих податків до бюджету України у 2020 році – більше 4 мільйонів гривень. Понад 2,6 мільярда сигарет розповсюджується саме на чорному ринку.

У 2020 році рівень нелегально ввезеної продукції (контрабанди) знизився до 4,2%, але рівень контрафакту продовжує суттєво зростати. Протягом першої половини 2020 року 43% від усієї нелегально ввезеної продукції надійшло з невизначених країн, а частка контрафактних марок різко зросла до 23%.

Ще однією особливістю 2020 є те, що частка контрабанди яка прибуває із Білорусі збільшилась до 17%. Це також є одним з рекордів за останні роки, – зазначила Ольга Чернюшок, аналітикиня Kantar Україна.



Нагадаємо, вчора Уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів, що дозволить державі підсилити контроль над ринком, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов’язання України, повідомив Інтерфакс-Україна.

