В Одеській області станом на 29 червня рівень води продовжує підніматися. Водночас підтоплення будинків наразі не спостерігається.

Голова Одеської ОДА Максим Куций розповів про останні новини щодо організації захисту від можливої повені. Про це повідомляє пресцентр обласної ОДА.

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Що відомо про підвищення рівня води на Одещині

Під водою може опинитися автомобільна траса Одеса – Рені. Наразі вода на ділянці цієї траси вже сягає позначки 115 сантиментрів. Водночас критична висота – 180 см.

В ДСНС повідомили про поступове зростання рівня води поблизу сіл Яськи та Троїцьке.

Впродовж дня рятувальники провели укріплення проблемної ділянки дамби на відстані 200 метрів за допомогою 648 джутових мішків з піском.

Окрім того, ділянка дамби довжиною 150 метрів розчищена від дерев, чагарників та сухої рослинності.



Рятувальники продовжують укріплювати дамбу / ДСНС

Зонами ризику підтоплень є:

Біляївський та Білгород-Дністровський райони Одещини, зокрема Біляївка,

села Маяки та Яськи,

понтонний міст через річку Турунчук,

пункт пропуску Паланка.

Синоптики прогнозують повені на Одещині

В Одеській області прогнозують сильні повені, які насуваються в регіон з Західної України. Зокрема, південь, тобто, українська Бессарабія, і північ області вже потерпіли від негоди.

22 – 24 червня найбільше постраждав Подільський район. Там річка Великий Куяльник вийшла з берегів, частково затопивши три села: Поплавку, Качурівку і Оброчне.

Через зливу постраждали десятки домогосподарств, поля, людям залило городи, загинула птиця і худоба.

Село Ананьєв Перший на Одещині затопило / Фото ДСНС