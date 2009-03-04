За рівнем розвитку інформаційних технологій Україна майже наздогнала Росію і посіла 51ше місце у світі - повідомляє "Комерсант" із посиланням на рейтинг Міжнародного союзу електрозв’язку.

Ця організація вже вдруге оцінила країни за розвитком ІТ і телекомунікацій. До першої десятки увійшли 9 представників Старого Світу на чолі зі Швецією - вона посіла у рейтингу перше місце. Єдиною неєвропейською країною ТОП-10 стала Південна Корея, вона - на другій сходинці.Фахівці відзначають, що хоча Україна досі відстає від Росії за рівнем розвитку ІТ, динаміка ключових показників цього сектору у нас краща, ніж у східних сусідів. Так, у порівнянні з попереднім рейтингом, Російська федерація покращила свої позиції на 2 пункти, а Україна - на цілі 8.Зауважимо, конкурс, проведений Міжнародним союзом електрозв’язку - не перше визнання успіхів нашої батьківщини в ІТ - індустрії. Як уже повідомлялося, нещодавно до переліку з 31го найперспективнішого міста для розвитку аутсорсингу в галузі інформаційних технологій за версією KPMG увійшов Львів.