Рішення про послаблення карантину в Рівному прийняла комісія з надзвичайних ситуацій. Відповідно до протоколів, школярі нарешті повернуться за парти, зможуть відвідувати позашкільні заняття, пільговики – знову їздити у транспорті безоплатно.

Засідання комісії ТЕБ та НС відбулось 14 квітня. Комітет запровадив низку рішень, які стосуються соціального життя містян. Актуально Прошу не тиснути на комісію, – Садовий розповів, коли у Львові можуть послабити карантин Які саме обмеження пом'якшують З 15 квітня відновлюють безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення без обмежень у часі. Але, звичайно, з дотриманням усіх карантинних вимог, та не більше, аніж кількість місць для сидіння.

З понеділка, 19 квітня, школярі Рівного повернуться за парти. Це стосується усіх учнів – з 1 по 11 класи.

Дозволять роботу школам естетичного виховання та закладам клубного типу Але міська рада також ухвалила рішення про посилений контроль мобільними рейдовими бригадами у закладах освіти, громадського харчування, спорту, ринках, тощо. Актуально COVID-19 в Україні: понад 16 тисяч хворих, 433 жертви Яка ситуація із захворюваністю на Рівненщині За останню добу зафіксовано 505 нових випадків інфікування.

Завантаженість лікарень складає 60,06%.

Загалом у медчиних закладах перебувають 1 247 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус

За останню добу, 14 квітня, госпіталізовано 113 мешканців, 110 – виписали.