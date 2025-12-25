Церкви запрошують долучитися до святкової молитви. Трансляції Різдвяних богослужінь можна переглянути на 24 Каналі.

Де дивитися Різдвяні богослужіння ПЦУ та УГКЦ?

Уже декілька років поспіль усі богослужіння ПЦУ та УГКЦ можна дивитися онлайн. Не виняток – служба у день Різдва.

Тож українці, які з різних причин не можуть відвідати храми, можуть долучитися до спільної молитви вдома.

Різдвяна Божественна літургія Православної церкви України розпочнеться 25 грудня з 09:01 у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Трансляцію проведе Перший канал Суспільного.

Також богослужіння Православної церкви України транслюватимуть Українське Радіо та Радіо Культура з 10:30 до 11:30.

Святкову літургію Української греко-католицької церкви 25 грудня з 07:30, а саме різдвяну утреню та Архиєрейську Божественну літургію з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві вестиме телеканал Живе телебачення.

Різдвяна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні з храму святого Олександра в Києві починається 25 грудня о 10:00.

Також з 09:01 Службу Божу УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового транслюватимуть Українське Радіо та Радіо Культура.

Різдвяна свята меса під проводом Святішого Отця Лева XIV в базиліці святого Петра в Римі почнеться з 11:30 25 грудня.

Водночас різдвяне привітання й Апостольське благословення для Риму і цілого світу Urbi et Orbi з площі святого Петра в Римі розпочнеться 13:00 25 грудня.