Різдвяний проект Руслани "Молитва світла"

Трансляція різдвяного Богослужіння з собору Різдва Пресвятої Богородиці, місто Конотоп

Прем'єра музичної версії та відео молитви "Отче Наш" з собору Різдва Пресвятої Богородиці.

Сьогодні, на Свят Вечір, на Різдво я представлю на 24 Каналі о 17:00 прем'єру музичної версії та відео молитви "Отче Наш", яку ми створили у Соборі Софіївському. Представляю вам мій новий музичний проект "Молитва Світла", присвячений українській неповторній духовній музиці, – розповіла Руслана.

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