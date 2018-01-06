Різдвяний проект Руслани "Молитва світла"
17:29, сьогодні 590 Читать новость на русском
Трансляція різдвяного Богослужіння з собору Різдва Пресвятої Богородиці, місто Конотоп
Прем'єра музичної версії та відео молитви "Отче Наш" з собору Різдва Пресвятої Богородиці.
Сьогодні, на Свят Вечір, на Різдво я представлю на 24 Каналі о 17:00 прем'єру музичної версії та відео молитви "Отче Наш", яку ми створили у Соборі Софіївському. Представляю вам мій новий музичний проект "Молитва Світла", присвячений українській неповторній духовній музиці, – розповіла Руслана.
Читайте також: Руслана знялася у чарівній фотосесії в храмі: фото
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Новий турецький літак можуть обладнати українськими двигунами28 листопада 2017 , 17:59
Загрожує кримінальна відповідальність: міністр про знищення графіті часів Майдану в Києві3 вересня 2017 , 13:42
У поліції зреагували на побиття активістів біля храму УПЦ МПсьогодні , 22:56